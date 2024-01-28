بموافقة أمير الجوف.. إقامة مهرجان التمور بنسخته العاشرة في دومة الجندل الشهر المقبل

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وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على إقامة مهرجان التمور بنسخته العاشرة في محافظة دومة الجندل، يوم السبت 14 / 8 / 1445 هـ بالتزامن مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

من جهته ثمن محافظ دومة الجندل هذه الموافقة الكريمة، منوها بالدعم والاهتمام الذي تحظى به محافظة دومة الجندل من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وتشجيع إقامة مثل هذه المهرجانات ما ساهم في استمرارية المهرجان للسنة العاشرة على التوالي، سائلاً المولى العلي القدير النجاح والتوفيق وتحقيق الأهداف المنشودة من تنظيم المهرجان، لتعود بالنفع والفائدة على شباب المنطقة واقتصادها، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.