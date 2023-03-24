بموافقة الملك سلمان.. تزويد الحرمين الشريفين بـ 150 ألف نسخة من المصحف

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وتأتي هذه الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وإقبال المسلمين من شتى أنحاء العالم على زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة والزيارة.

وبهذه المناسبة، رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك هذه الموافقة الكريمة بتزويد الحرمين الشريفين بعدد 150 ألف نسخة من المصحف الشريف.

وقال السديس: “إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- رعاه الله- جعل الاهتمام بالحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماته، ومن صور عنايته بالحرمين الشريفين ما يوفره من خدمات ورعاية وعناية”.

وختم حديثه الشيخ السديس سائلًا الله- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.