بموافقة خادم الحرمين.. منح 100 متبرع وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأعضائهم

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 100 متبرع من المواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة, وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.

وفيما يلي أسماء المتبرعين:

سعيد بن سالم بن سعد آل جراد الشهراني ، سعيد بن عايض بن عبدالله عسيري ، سعيد بن علي بن سعيد العسيف ، سعيد بن علي بن محسن الهمامي ، سلطان بن أحمد بن صالح النقمي الزهراني ، سلطان بن حسن بن مفرح ال مريع الأسمري ، سلطان بن نياف بن نويف المندهه ، سلطان محمد بن سعيد بن جبران المهداني القحطاني ، سلمان بن لاحق بن علي المهداني القحطاني ، سليم بن صالح بن ظافر آل فاضل العمري ، سليم بن ملفى بن عليان الصبحي الحربي ، سند بن ظاهر بن نحيطر الهويشاني العنزي ، شباط بن مشعل بن عائض القرفي البقمي ، صقر بن محمد بن صالح ال فريع ، صهيب بن حسن بن يوسف جمالي غبان ، ضاري بن سعيد بن سالم البريكي الشمري ، طارق بن علي بن عبدالرحمن آل وكته القرني ، طارق بن علي بن محمد دشتي ، طارق بن محمد بن عبدالله آل لفه القحطاني ، طراد بن عودة بن علي الغنيم الجهني ، عادل بن عبدالله بن عائش الضويفري المطيري ، عادل بن محمد بن مرزوق العضياني الحارثي ، عاطف بن مسفر بن عاطف ال رشيد ، عامر بن إبراهيم بن عامر الجابري ، عبدالإله بن عايض بن يعن الله السواهره القرني ، عبدالرحمن بن حسين بن محمد بن علي الحياني ، عبدالرحمن بن سعد بن سعيد الوالبي الغامدي ، عبدالرحمن بن سعد بن مسعود الصبحي ، عبدالرحمن بن عائش بن شريد العوفي ، عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن خيرالله آل سهيل الغامدي ، عبدالرحمن بن عبدالله بن رفيع آل رويبع الشهراني ، عبدالرحمن بن عقيل بن سليمان الخزيم ، عبدالرحمن بن علي بن عبده عقيلي ، عبدالرحمن بن علي بن محمد رفاعي ، عبدالرحمن بن عيد بن نصار العريفي الظفيري ، عبدالرحمن بن غازي بن عبدالرحمن ال يحي الشهري ، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الحوار ، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن السكيرين ، عبدالرحمن بن مطيران بن سعد آل مشخص الدوسري ، عبدالرحمن بن منصور بن سعيد المالكي ، عبدالرحمن بن مهجع بن مقبول أبو رشيده الشراري ، عبدالرحمن بن ناصر بن فارع العازمي العتيبي ، عبدالسلام بن خليف بن مفلح السبيعي العنزي ، عبدالعزيز بن أحمد بن مطير الحسني الزهراني ، عبدالعزيز بن خالد بن عبدالله آل فراج الدوسري ، عبدالعزيز بن سعد بن حمدان الحمدان ، عبدالعزيز بن عامر بن علي الفصيلي البارقي ، عبدالعزيز بن عائض بن عويضه العزيزي المطيري ، عبدالعزيز بن فارس بن عباده الخياري الرشيدي ، عبدالعزيز بن مشعل بن ناجم الثبيتي ، عبدالعزيز بن معيوض بن مليح الوذيتاني ، عبدالعزيز بن منصور بن طريخم المصعبي الشمراني ، عبدالعزيز منصور بن أحمد بن صالح ال منصور الغامدي ، عبدالكريم بن خلف بن مرجي الضبعاني الشراري ، عبدالكريم بن عبدالله بن محمد آل مجعده الأحمري ، عبدالكريم بن محسن بن شريده العبدلي العنزي ، عبدالله أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الجعفر ، عبدالله بن إبراهيم بن سليمان السلوم ، عبدالله بن أحمد بن عبدالله السيف ، عبدالله بن سعد بن حمدان آل جايز العامري ، عبدالله بن سليمان بن براهيم الدوسري ، عبدالله بن سليمان بن يحيى الخسافي الفيفي ، عبدالله بن صاطي بن سيف النحياني المطيري ، عبدالله بن ظافر بن عبدالله المخاريم الدوسري ، عبدالله بن عبدالجبار بن عقايل الدرويشي الحازمي ، عبدالله بن عبدرب النبي بن عبدالله القشخي ، عبدالله بن عبده بن أحمد طميحي ، عبدالله بن فهد بن محمد آل متعب ، عبدالله بن فيصل بن زامل المخلفي الحربي ، عبدالله بن مبارك بن محمد آل جهران القرني ، عبدالله بن محمد بن حسين آل حسين التميمي ، عبدالله بن محمد بن عبدالله الدعرمي ، عبدالله بن محمد بن محصان الميزاني المطيري ، عبدالله بن مرزوق بن عبدالله المولد ، عبدالله بن مرضي بن عبدالله الدهمشي العنزي ، عبدالله بن مضحي بن خزيم المضياني العنزي ، عبدالله بن مغرم بن أحمد عقش الغامدي ، عبدالله بن مفلح بن عبدالله آل مريتع القحطاني ، عبدالله بن منصور بن شاهر الشهري ، عبدالمجيد بن ناصر بن فهد الغيث ، عبدالمحسن بن محمد بن بريز العزيزي المطيري ، عبدالهادي بن معتوق بن محمد الشايب ، عبده بن محمد بن علي هزازي ، عثمان بن عبدالرحمن بن بابكر محمد ، عثمان بن محمد بن يحي القاسمي ، عزام بن فواز بن مبارك الطياح ، عصام بن علي بن سالم باهبري ، عطيه بن عقيل بن سند الذيباني ، علي بن إبراهيم بن أحمد الفهمي الزهراني ، علي بن عبدالرحيم بن محسن الطلحي ، علي بن جابر بن علي شراحيلي ، علي بن حسن بن محسني الكريمي القرشي ، علي بن حنش بن مطر الجمعه العيسى ، علي بن رضي بن ناصر الشويكي ، علي بن سعد بن علي أفندي ، علي بن شريم بن سعيد الأحمدي الزهراني ، علي بن صالح بن علي الحسني الزهراني ، علي بن عبدالرحمن بن محمد آل العلاء الشهري ، علي بن عبدالله بن حمدان آل دخيل الله الغامدي .