بنجاح وإشادة بتعزيز ثقافة المشاركة في مجالات الهوايات.. اختتام حملة “عندك هواية.. عندك سالفة”

الرياض – ماهر عبدالوهاب

اختتمت حملة “عندك هواية.. عندك سالفة” التي أطلقتها البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الهوايات وتحقيق إثراء ثقافة المشاركة في مختلف المجالات والهوايات، بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص.

وأستمرت الحملة مدة أسبوعين، ابتداءً من 10 أغسطس حتى 24 أغسطس، وشهدت تفاعلاً كبيرًا من قبل أفراد حيث تم تسجيل أكثر من 45 ألفا في اختبار “أكتشف هوايتك”؛ الذي يساعد الأفراد في تحديد الهوايات المناسبة لهم؛ وفقًا لاهتماماتهم وميولهم.

من جهته، عبر الأستاذ طارق بن عدنان الغرابي، مدير عام البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الحملة، وقال: “إن هذا الاستجابة الكبيرة من قبل المجتمع تعكس الاهتمام المتزايد بثقافة المشاركة في الهوايات، وتأكيد على أن الهوايات تمثل جزءًا مهمًا من نمط الحياة الصحي والمتوازن.

وأكد الغرابي أن الحملة أسهمت في زيادة الوعي بأهمية ممارسة الهوايات وتأثيرها الإيجابي على الصحة النفسية والجسدية للأفراد، وتشجيع المشاركة في أنشطة متنوعة وتوجيه الأضواء نحو الأهمية الكبيرة لقضاء وقت ممتع ومفيد في ممارسة الهوايات.

وأعرب الغرابي عن تقديره للدعم الواسع الذي حظيت به الحملة من قبل شركاء المنظومة والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، مما ساهم في تحقيق نجاح هذه الجهود التوعوية والتثقيفية.

ولاقت الحملة تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث حقق الفيديو الإعلاني للحملة أكثر من 3.5 مليون مشاهدة خلال فترة الحملة، مما يعكس التأثير الإيجابي الذي تم تحقيقه في نشر ثقافة الهوايات وتشجيع الأفراد على ممارستها.

وقد أثرى الحملة تفاعل ومشاركة رئيس لجنة برنامج جودة الحياة الأستاذ أحمد الخطيب؛ الذي أكد على أهمية ممارسة الهوايات وتأثيرها الإيجابي على جودة حياة الأفراد وتعزيز التواصل والترابط في المجتمع المتبادل، كذلك تفاعل المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، من خلال الكشف عن هواياته الشخصية وتشجيع الجمهور على الانضمام إلى الحملة ومشاركة هواياتهم، وتأكيد الأستاذ خالد البكر الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، أن الهوايات جزء مهم من الحياة ودعوته للشباب بالانضمام للحملة لاكتشاف هواياتهم.

وخلال فترة الحملة، تم تنظيم عدة فعاليات توعوية وتثقيفية في مختلف مناطق المملكة، حيث تم عرض مختلف أنواع الهوايات وتقديم فرصة للتواصل بين الهواة وتبادل الخبرات. وتمثل هذه الفعاليات فرصة للأفراد لاكتشاف هوايات جديدة ومشوقة تلبي اهتماماتهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”؛ لتعزيز ثقافة المشاركة والإبداع واكتشاف الهوايات وتنميتها.