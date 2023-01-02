بند في عقد رونالدو مع النصر يمنحه فرصة اللعب بدوري أبطال أوروبا

انضم البرتغالي كريستيانو ورنالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الســابق، لنادي النـصر في صفقة تعتبر هي الأقوى في المنطقة العربية وآسيا، خاصة وأن الدون يمتلك شعبية كبيرة بســـبب أرقامه التاريخية المميزة مع الصفوة الأوروبية.

ويوجد بند في عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو الجديد في النصر مما يعني أنه قد يكون قادرًا على اللعب في دوري الأبطال مرة أخرى قبل انتهاء مسيرته، حيث اختار الدون الانتقال إلى العالمي من أجل تجربة دوري كرة قدم جديد.

بند جديد في عقد رونالدو

ووقع الدون مع الجانب السعودي الأسبوع الماضي بعد أن كافح لإيجـاد ناد في أوروبا يلـــبي متطلبات راتبه الباهظ مع توفير المستوى المناسب من المنافسة، ولكنه وجد في النصر ضالته، وذلك بعد أن جعله العالمي أعلى لاعب أجرًا في العالم.

ووفقًا لـ “ماركا”، يوجد بند في عقد البرتغالي رونالدو مع النصر، يعني أنه إذا تأهل نيوكاسل يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فيمكنه الذهاب على سبيل الإعارة هنـــاك لأنهم مملوكون من قبل الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية”.

رونالدو والدفاع عن سجلاته

يحمل كريستيانو رونالدو العديد من الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، حتى الآن هو الهداف التاريخي في هذه البطولة القارية برصيد 140 هدفاً، والوحيد القادر على اللحاق به ليونيل ميســي، حيث سجل بطل العالم 129 هدفًا.

ويعتبر الأرجنتيني متأخرًا عن البرتغالي، بـ 11 هدًا فقط، فيما تم إنهاء عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال مونديال قطر 2022 بعد أن أجرى مقابلة مع بيرس مورغان قال فيها إنه لا يحترم مدرب يونايتد إريك تن هاغ.

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