بنزيما: أردت أن أكون جزءاً من المشروع السعودي

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قال مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما إنه انضم للفريق بعدما حقق كل شيء مع فريقه السابق ريال مدريد، مؤكداً أنه أراد تجربة تحدٍّ جديدة.

وانضم بنزيما إلى الاتحاد قادماً من ريال مدريد في يونيو في عقد يمتد حتى 2026، بعدما فسخ عقده بالتراضي.

وقال بنزيما في مقابلة مع الحساب الرسمي لدوري روشن على منصة إكس: “أردت المجيء إلى السعودية حتى قبل وقت طويل من احتراف كرة القدم، ومع قدوم مشروع كرة القدم هنا بدا أنه مشروع ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءاً منه، والمساعدة في نهوض اللعبة بالسعودية هذا واحد من الأسباب التي جعلتي آتي إلى هنا”.

وأضاف: “كما أن السعودية دولة مسلمة ولأنهم رحبوا بي بأيدٍ مفتوحة، وشعرت بالحب على الفور، عندما تكون في مكة تشعر بالسلام والنقاء.. وهناك توجد الحقيقة”.

وأكد المهاجم الفرنسي سعادته باللعب في الاتحاد قائلاً “أشعر بالسعادة داخل وخارج الملعب وأقدر حب الناس؛ وهذا يجعلني سعيداً وسأحاول تقديم أقصى ما بوسعي في الملعب”.

وأضاف: “يوجد الكثير من الشغف والتاريخ الكروي هنا، وأنا سعيد بمستوى اللعبة. أنا حقاً متفاجئ بالمستوى في السعودية؛ لأننا في أوروبا لا نشاهد الكثير من كرة القدم هنا”.