بنزيما: ريال مدريد «ماض وانتهى»

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اعتبر الفرنسي كريما بنزيما لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مشواره مع ريال مدريد الإسباني، ماضٍ وانتهى، مشيراً إلى أنه يحاول تقديم أفضل ما يملك مع النادي الجداوي.

وقال قائد ريال مدريد السابق، خلال المؤتمر الصحافي، الذي يسبق مواجهة فريقه أمام أجمك الأوزبكي، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا: «ما قدمته لريال مدريد ماض وانتهى، أحاول أن أقدم أفضل ما لدي.. بإحراز الأهداف أو صناعتها» وفق “الرياضية”.



وعن المسابقة القارية، أوضح المهاجم الفرنسي: «بطولة مهمة جدًا والمباراة ستكون قوية ونحن متحمسون للمباراة، أنا ألعب لصالح الفريق ولم أختلف عن السابق والأهم هو الفوز بالمباريات».