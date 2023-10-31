بنزيما وحمد الله على رأس تشكيل الاتحاد الرسمي أمام الفيحاء

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أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل الفريق لمواجهة الفيحاء في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام مباراة الفيحاء والاتحاد، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (موسم 2023-2024).

وجاء تشكيل الاتحاد في مباراة الفيحاء، على النحو التالي..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: حسن كادش، لويس فيليبي، مدالله العليان.

خط الوسط: زكريا هوساوي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.

وتضم قائمة البدلاء “مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، هارون كمارا، سويلم المنهالي، مروان الصحفي، أحمد بامسعود، عمر هوساوي، صالح العمري، أسامة المرمش”.

وتأهل الاتحاد، إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الخلود بركلات الترجيح، إثر التعادل الإيجابي (1-1) في الوقت الأصلي والإضافي، في دور الـ32، على ملعب نادي الحزم بالرس.

في المقابل، صعد الفيحاء إلى دور الـ16 من كأس الملك، بعد فوزه على الرياض بنتيجة (2-1)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.