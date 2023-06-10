بنزيما يتحدث عن طموحاته مع الاتحاد

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كشف لاعب الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما أسباب اختياره الانتقال إلى دوري روشن، وارتداء قميص حامل لقب الدوري للموسم المنصرم.

وقال بنزيما في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لدوري روشن عبر “تويتر: “اخترت الانضمام لفريق الاتحاد لأنه نادٍ كبير ويتطور ويتقدم كل عام وهو حامل اللقب”.

وأضاف: “فضلت الانتقال إلى السعودية لأنها دولة مسلمة ولها مكانة خاصة لدي وفتحت أبوابها لي”.

وتابع: “طموحاتي على أرض الملعب هي الاستمرار بالقيام بما أقوم به بشكل جيد والفوز بالألقاب”.

وأتمّ تصريحاته: “في جميع الحالات سأبذل قصارى جهدي، وسأظهر للجميع بما يمكنني فعله على أرض الملعب لجعلهم سعداء”.

وأقام نادي الاتحاد، حفل استقبال ضخماً، للاعبه الجديد، النجم الفرنسي كريم بنزيما، مساء الخميس، في “ملعب الجوهرة” وسط حضور جماهيري كبير.

وانضم النجم الفرنسي (35 عامًا)، قائد ريال مدريد الذي حقق 25 لقبًا مع الفريق الإسباني، للاتحاد يوم الثلاثاء الماضي بعقد ضخم حتى 2026 بعد ترك ريال بالتراضي.

وسيرتدي بنزيما القميص رقم تسعة لينتزعه من المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدّاف الدوري السعودي هذا الموسم.