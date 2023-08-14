بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام الرائد

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أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، التشكيل الأساسي لمواجهة مضيفه الرائد، مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة، لحساب الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقرر سانتو استبعاد اللاعب طارق حامد لعدم جاهزيته الكاملة، مع احتمالية مغادرته صفوف الفريق قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: كانتي، كورنادو، رومارينهو، فابينيو.

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

أسامة الرمش، مروان الصحفي، سلطان الفرحان، صالح العمري، فرحة الشمراني، هارون كمارا، جوتا، عوض الناشري”.