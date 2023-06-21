بنزيما يُرحب بكانتي.. والأخير يرد

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رحبّ النجم الفرنسي بصفوف نادي الاتحاد، كريم بنزيما، بمواطنه نجولو كانتي القادم حديثًا لصفوف الفريق، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

وقال كريم بنزيما، عبر مقطع فيديو نشره حساب الاتحاد عبر “تويتر”: “أهلاً نجولو أخبرتك ذات يوم بأنك أفضل لاعب Box2Box في العالم، الآن أنا سعيد باللعب معك مجددًا وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية أراك قريبًا”.

وردّ كانتي بقوله: “شكرًا كريم سعيد برؤيتك مجددًا شكرًا لكلامك أنا سعيد باللعب معك أفضل لاعب في العالم وأراك قريبًا”.

وقال النادي إنه تم توقيع العقد مع كانتي صباح الثلاثاء، بعد أن أكمل كانتي، فحوصاته الطبية في أحد المراكز الطبية المتخصصة في دبي تمهيداً للالتحاق بصفوف العميد، المتوج حديثا بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.