بنزيمة لن يُشارك ضد الأهلي بفرمان من أنشيلوتي

كشفت تقارير صحفية، مصير الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الفريق الأول كلرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، حول مشاركته في مباراة الأهلي المصري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

ووفقًا لـ “AS”، أنه إذا وصل نادي ريال مدريد إلى مباراة نهائي كأس العالم للأندية المقرر لها يوم يوم السبت المقبل، سيلغب الفرنسي بنزيمة، ولذلك ريال مدريد لن يجبره على اللعب في الدور قبل النهائي، ضد النادي الأهلي.

أنشيلوتي يتحدث مع بنزيمة

بنزيمة هو الرصاصة التي ينقذها كارلو أنشيلوتي إذا استجاب ريال مدريد للتوقعات وتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، خاصة أن الفرنسي يتراجع عن الإصابة التي تعرض لها أمام فالنسيا الخميس الماضي والتي منعته من السفر إلى مايوركا.

النادي الأبيض والمدرب الإيطالي يديران التوقعات بأنه سيتمــكنان من الاعتــماد على كريم يوم السبت، وسيسافر ريال مدريد اليوم الإثنين إلى المغرب بسبب إصابة بنزيمة وميليتاو وكورتوا في يوم أمس الأحد.

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