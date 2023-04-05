بنسبة نمو 11%.. 7.3 مليون مسافر عبر مطار الملك خالد الدولي بالربع الأول لـ 2023م

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شهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض نمواً في أعداد المسافرين حيث بلغت 7.3 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2023 مسجلاً بذلك نمواً قدره 11٪ مقارنة بأعداد المسافرين في الربع الأول من عام 2019 حيث بلغوا 6.6 مليون مسافر، إذ واكب ذلك نمواً في أعداد الرحلات التجارية التي بلغت 49 ألف رحلة لهذا الربع من العام بنمو قدره 6٪ مقارنة بـ 46 ألف رحلة في الربع الأول من عام 2019، جاء ذلك في تقرير شركة مطارات الرياض للربع الأول من العام الجاري.

ووفقاً لما أعلنت عنه مطارات الرياض الشركة التي تتولى مسؤولية إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله، فقد ارتفعت أعداد المسافرين للوجهات الداخلية مقارنة بالعام 2019 بنسبة بلغت 2٪ كما ارتفعت نسبة المسافرين للوجهات الدولية 24٪ لتصل أعداد المسافرين إلى 3.4 مليون مسافر والذي يعد رقماً قياسياً مقارنة بعام 2019 الذي يعد سنة معيارية وحُدِّد العام 2019 كسنة معيارية كونه العام الذي يسبق الجائحة التي تم التعافي منها في وقت قياسي.

في السياق ذاته، تجاوز متوسط عدد المسافرين يوميّاً عبر مطار الملك خالد الدولي 81 ألف مسافر خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 77 ألف مسافر في الربع الأول من عام 2019. كما وصل معدل عدد الرحلات اليومية إلى 550 رحلة بارتفاع بنسبة 6٪ مقارنة بمتوسط عدد الرحلات الذي بلغ 517 لذات الفترة من عام 2019، حيث تعد السابعة مساءً هي ساعة الذروة في المطار طيلة أيام الأسبوع.

كما بلغ عدد القوى البشرية العاملة في مطار الملك خالد الدولي من كافة الجهات في جميع مرافق وقطاعات المطار أكثر من 25 ألفاً، وبلغ عدد شركات الطيران العاملة في المطار خلال الربع الأول من هذا العام 50 شركة طيران (47 شركة طيران تجاري و3 شركات مخصصة للشحن الجوي) مقارنة بـ 34 شركة لذات الفترة من عام 2019 بارتفاع وصل إلى 47٪، وقد ارتفع عدد الوجهات من وإلى مطار الملك خالد الدولي بشكل عام خلال هذا الربع بنسبة 9.3٪؜ لتصل إلى 82 وجهة، منها 24 وجهة محلية و58 وجهة دولية، مقارنة بـ 75 وجهة لذات الفترة من عام 2019 .كما ارتفع إجمالي عدد الأطنان التي تم مناولتها بنسبة 37٪ ليصل إلى 71 ألف طن مقارنة بـ 52 ألف طن لنفس الفترة للعام 2019.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود أن هذه النتائج القياسية تعكس متانة الاقتصاد السعودي ومكانة مطار الملك خالد الدولي على الصعيد الإقليمي والدولي في تدعيم مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران التي تقودها وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران والتي تحظى بدعم لامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

ويأتي هذا النمو في النتائج مواكبةً للإستراتيجية الوطنية للطيران الرامية إلى تعزيز قطاع النقل الجوي في المملكة، وتطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز دور المملكة في النقل الجوي العالمي، حيث يتوقع مشغّلو مطار الملك خالد الدولي تسجيل أرقام قياسية جديدة مع بدء موسم الصيف المقبل، هذا إلى جانب استمرار تدشين المزيد من الوجهات السياحية الجديدة التي سيشهدها المطار في القريب العاجل، مع التركيز المطلق على تحسين تجربة السفر عبر مختلف أوجهها.

يذكر أن مطار الملك خالد الدولي في الرياض كان قد شهد في الآونة الأخيرة العديد من التطورات النوعية الهامة على كافة الأصعدة وعلى رأسها المرافق والخدمات، وذلك في مجمل النقاط التي يمرّ عبرها المسافرون مقارنة بالسنوات السابقة.

وقد كانت أبرز إنجازات المطار في الربع الأول من هذا العام تقدمه إلى المرتبة 27 في قائمة سكاي تراكس لأفضل 100 مطار حول العالم لعام 2023 التي أُعلِن عنها مؤخراً. بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل مطار دولي في المملكة للمطارات أكثر من 15 مليون مسافر، وجائزة أفضل منطقة تفتيش أمني من هيئة الطيران المدني ضمن برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطار.

كما حصل المطار على شهادة الاعتماد لتجربة العميل من المستوى الثاني المقدمة من مجلس المطارات الدولي (ACI)، ليؤكد كل ذلك على الالتزام المستمر والشامل للارتقاء بتجربة المسافر وتقديم تجربة أفضل.