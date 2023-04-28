بنسبة 1%.. الدولار يتجه لثاني خسارة شهرية على التوالي

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سجل الدولار الأمريكي اليوم (الجمعة)، تراجعاً جديداً ليتجه نحو تسجيل ثاني خسارة شهرية وسط توقعات بإنهاء البنك المركزي الأمريكي دورة الرفع الحاد لأسعار الفائدة قريباً، بينما سجّل الين الياباني أعلى مستوى في أسبوع وسط توقعات بالمحافظة على التراخي الشديد في السياسة النقدية.

ورصد مؤشر الدولار في أحدث قراءة تسجيل 101.45 مقابل سلة من العملات، ويتجه لتسجيل خسارة شهرية جديدة تزيد على 1%، بعد أن انخفض نحو 2.3 % في مارس الماضي.

بينما سجّل الين الياباني ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.1 % إلى 133.84 مقابل الدولار، كما صعد أكثر من 0.1 % مقابل الجنيه الإسترليني الذي تراجع 0.06 % ليصل إلى 1.2492 دولار.