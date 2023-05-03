بنقاط هجر.. الأهلي يلامس الصعود

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خطف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، انتصارًا ثمينًا خارج الديار أمام مضيفه هجر (2-1) بعد المواجهة التي جمعتهما، الأربعاء، في ختام مباريات الجولة الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وارتبطت عودة النادي الغربي إلى دوري روشن السعودي من جديد، بنتائج مباراتي الأخدود والحزم المؤجلة من الجولة الـ”26″ والفيصلي أمام نجران المؤجلة من الجولة الـ”27″، الجمعة، إذا يعني انتصار الأخدود صعوده مع الأهلي، وفي حال تعثر الفيصلي يضمن الفريق الغربي الصعود إلى جانب الأخدود.

وسجل للأهلي حسن العلي عند الدقيقة (45+5)، والجزائري رياض بودبوز (90+7 جزائية) فيما أحرز لهجر الكونجولي جان مارك ماكوسو عند الدقيقة (56).

النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب جدول المنافسة، فيما بقي هجر إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبدأ الأهلي المباراة بضغط متواصل على مرمى المضيف في محاولة لتسجيل هدف مبكر؛ لكنه اصطدم بدفاع منظم من جانب هجر.

وانتظر الضيوف حتى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول ليتمكن حسن العلي لاعب الأهلي من وضع فريقه في المقدمة، بهدف من ضربة رأسية عند الدقيقة (45+5)، انتهى عليه شوط المباراة الأول.

ومع انطلاقة مجريات الشوط الثاني، بدت الجدية واضحة على لاعبي هجر في إدراك التعادل، من خلال عدة محاولات تكللت بالنجاح بواسطة الكونجولي جان ماكوسو من ضربة رأسية فشل محمد الربيعي حارس الأهلي في التعامل معها لتسكن الشباك عند الدقيقة (56).

واحتسب حكم المباراة 5 دقائق شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الجداوي، سجل منها هدف الفوز عند الدقيقة 90+5.

ويحل هجر ضيفًا على العروبة، الإثنين المقبل، فيما يستقبل الأهلي نظيره العربي بعدها بـ24 ساعة لحساب الجولة المقبلة من دوري يلو.