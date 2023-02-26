بنك البلاد الشريك الاستراتيجي لمنتدى الرياض الدولي الإنساني

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ضمن جهوده في تعزيز العمل التطوعي وتنمية العمل الإنساني، شارك بنك البلاد كشريك استراتيجي لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث الذي نظّمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخراً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وممثلون رفيعو المستوى للهيئات والمؤسسات الأممية العالمية والمحلية.

وقد ثمّن الرئيس التنفيذي لبنك البلاد الأستاذ عبدالعزيز العنيزان رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأعمال المنتدى في نسخته الثالثة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض لهذا المنتدى الإنساني المُهم، الذي يقف على أبرز المستجدات الاغاثية في العالم ويُعنى بتطوير العمل الانساني الدولي ضمن جهود المملكة الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كما أعرب العنيزان عن اعتزاز بنك البلاد بالشراكة الاستراتيجية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بقيادة معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية. لافتاً إلى أن هذه الشراكة تعكس الدور الحيوي الذي يضطلع به بنك البلاد في حث الشباب واشراكهم في العمل التطوعي إلى جانب مساهمته في تنمية القطاع الخيري والإنساني ودعمه للمُبادرات الوطنية.

الجدير بالذكر أن شراكة البنك الاستراتيجية للمنتدى تأتي متماشية مع سعيه الدؤوب للريادة في مجال المسؤولية المجتمعية إلى جانب المساهمة في العمل الإنساني ضمن برامج بنك البلاد للمسؤولية المجتمعية “البلاد مبادرة”.