بنك التصدير والاستيراد السعودي والمتقدمة يوقعان وثيقة تأمين ائتمان صادرات

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وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع الشركة المتقدمة العالمية للتسويق، والتي تتيح للشركة تأمين المدفوعات على الصادرات الدولية، وحمايتها ضد مخاطر عدم السداد من قبل المشترين الدوليين.

وقع الوثيقة كلٌ من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي معالي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات المهندس فهد المطرفي، وذلك في المقر الرئيسي لبنك التصدير والاستيراد السعودي بالرياض.

وأوضح معالي المهندس سعد الخلب أنه ضمن إطار سعي بنك التصدير والاستيراد السعودي نحو الإسهام في تمكين الاقتصاد غير النفطي السعودي، نكثف جهودنا الرامية لرفع نسبة الصادرات السعودية غيرالنفطية، وتشجيع الشركات الوطنية لتصدير منتجاتها من خلال تعزيز قدراتها التنافسية والحد من مخاطر عدم السداد.

وأضاف : “في ظل الطلب المتنامي على قطاع البتروكيماويات نسعد بالعمل مع الشركة المتقدمة العالمية للتسويق، وسيكون لهذه الاتفاقية الأثر الاقتصادي الفاعل في رفع معدل الصادرات السعودية، ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود بالتعاون مع الشركاء من أصحاب الخبرة والقدرات المالية لتمكين الصادرات السعودية غيرالنفطية، وزيادة فرص دخولها إلى أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي وفق مستهدفات رؤية السعودية2030”.

من جانبه أفاد المهندس المطرفي أن “المتقدمة” تهدف من خلال هذا التعاون مع بنك الاستيراد والتصدير السعودي إلى تأمين صادرات الشركة ضد مخاطر عدم السداد، كذلك تنمية وتعزيز صادرات المنشآت الوطنية غير النفطية, لاسيما أن “البنك” جهة مُمكّنة للإسهام في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للتصدير, مؤكداً حرص الشركة على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.