“بنك التصدير والاستيراد” يوقع مذكرة تفاهم تدعم فتح آفاق تجارية جديدة

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وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي، مذكرة تفاهم مع شركة متسوي وشركاه الشرق الأوسط المحدودة، تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون المشترك يتيح للطرفين الاستفادة من إمكاناتهما، وتوفير حلول ائتمانية تدعم أنشطة تصدير السلع والخدمات السعودية غير النفطية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتنمية الصادرات غير النفطية وبناء اقتصاد وطني مستدام.

ومثل البنك في التوقيع معالي الرئيس التنفيذي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، ومن الشركة المدير العام كاتسوهير ناكاغاوا، وذلك في منتدى الاستثمار السعودي الياباني، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح وعدد من القيادات من الجانبين.

وأوضح المهندس الخلب، أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة متسوي وشركاه الشرق الأوسط المحدودة، يأتي في إطار دور البنك في التعاون مع المؤسسات المالية والإقليمية والعالمية؛ لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية وزيادة تنافسيتها، عبر توفير الحلول الائتمانية الممكنة لأنشطة التصدير، بما يزيد من رواج وجاذبية الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، مؤكدًا مواصلة البنك في التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية لزيادة الخدمات الائتمانية المقدمة للصادرات السعودية.

من جهته، عبر المدير العام للشركة عن سعادته بهذا التعاون الذي يفتح نوافذ جديدة للتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، بما يحقق المصلحة للطرفين ويتيح تبادل المعلومات والفرص ذات الأثر الإيجابي على الصادرات السعودية غير النفطية.