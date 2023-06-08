بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع وثيقة تأمين “تعزيز الاعتمادات المستندية واتفاقية تعاون مع بنك الرياض”

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وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك الرياض وثيقة تأمين تعزيز اعتمادات مستندية واتفاقية تعاون، تتيح للعملاء الاستفادة من حلول مصرفية من قبل بنك الرياض.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي معالي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، وذلك في مقر إدارة بنك الرياض بمدينة الرياض، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأوضح معالي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، بأن الاتفاقية تأتي ضمن الشراكات التي يعقدها البنك مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، مشيراً إلى أن التعاون مع بنك الرياض يهدف لتعزيز دور البنك في دعم المصدرين السعوديين. وأكد الخلب على التزام البنك بمواصلة جهوده لتوفير المنتجات والخدمات التي تدعم الأنشطة التصديرية، وتلبي احتياجات المصدر المحلي والمشتري الدولي.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، عن اعتزازه بإبرام هذه الاتفاقية التي تعد امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بنك الرياض ببنك التصدير والاستيراد السعودي، وتضيف محرّكاً جديداً لتحفيز الصادرات السعودية لتعزيز مساهمتها في تنويع موارد الاقتصاد السعودي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال ما توفره هذه الاتفاقية من أبعاد جديدة ومحفّزات إضافية من الحلول الائتمانية والتمويلية الموجهة لصالح المصدّرين السعوديين.

وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرة مشتركة لتحفيز القدرات التنافسية للصادرات السعودية غير النفطية وزيادة فرص نموها في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لرفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.