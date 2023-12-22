بنك التنمية الاجتماعية الثالث كأفضل البنوك والصناديق في قياس التحول الرقمي 2023

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حصل بنك التنمية الاجتماعية على المركز الثالث بصفته أفضل البنوك والصناديق في قياس التحول الرقمي 2023، كما حصل على المركز الثامن بصفته أفضل الجهات الحكومية، بتقييم تخطى 91%, حيث تم إعلان المراكز والترتيب خلال “ملتقى الحكومة الرقمية” في مدينة الرياض؛ وذلك بهدف إبراز جهود الجهات الحكومية وتطورها في التحول الرقمي، ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خلق بنية تحتية رقمية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية، عبر بناء القدرات والكفاءات، ورفع الوعي التقني، التي أدت إلى آثار تنموية جعلت من المملكة بلدًا رائدًا في الوعي والتنافسية التكنولوجية.

يذكر أن حصول بنك التنمية الاجتماعية على هذه المراكز المتقدمة في “قياس التحول الرقمي” ليس وليد اللحظة، حيث إن للبنك جهودًا مستمرة خلال السنين الماضية في تطوير بنيته التحتية الرقمية، مما يضمن تمكين إدارة الأداء والتحسين المستمر، والذي أثمر بحصوله على مراكز متقدمة خلال عام 2023.