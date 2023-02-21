بنك التنمية الاجتماعية يدشن برنامج “زود الادخاري” مع بنك الجزيرة للتوسع في تقديم الخدمات المالية للمشتركين

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دشن الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، والرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة نايف العبد الكريم -اليوم- منتج “زود الادخاري”, وذلك في مقر بنك التنمية الاجتماعية.

ويأتي إطلاق المنتج امتدادًا للاتفاقية التي أطلقت في وقت سابق، والتي تعتمد على تقديم الخدمات المالية لمشتركي برنامج “زود الادخاري”، بالتعاون مع بنك الجزيرة، وأبرز مقدمي الحسابات الادخارية في المملكة، بما يسهم في رفع الوعي الادخاري للمستفيدين, وتقديم الخدمات المالية وتنويع الخيارات لدى المستفيدين، سعيا لتحقيق الخطة الإستراتيجية لنشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي بين الأفراد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية أن إطلاق هذا المنتج مع بنك الجزيرة يأتي في إطار مهام الخطة الإستراتيجية لنشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي لبنك التنمية الاجتماعية، ويعد برنامج “زود الادخاري “من البرامج الادخارية التي قام البنك بإطلاقها في عام 2018 لتشجيع الأفراد على الادخار، ورفع نسبة مدخراتهم لتحقيق مستهدفات في برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج “رؤية المملكة 2030”

وأضاف تم تصميم برنامج زود الادخاري الهادف إلى مساعدة عملاء بنك التنمية في بناء عادات ادخارية والإسهام في وضع خطة ادخارية مُيسرة لتأمين احتياجاتهم المستقبلية.

الجدير بالذكر أنه تجاوز عدد المشتركين في برنامج زود الادخاري حتى نهاية عام 2022م (147.370) مشتركاً، مُحققاً نسبة نمو 35% مقارنة بالعام السابق، وتجاوزت قيمة المدخرات 344 مليون ريال.