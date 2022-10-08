بنك التنمية بنجران ينظّم فعالية “سوق الدار” للأسر المنتجة

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نظّم بنك التنمية الاجتماعية بنجران، أمس فعالية “سوق الدار” للأسر المنتجة، وذلك في العزام مول بنجران .

وتتضمن الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام عرض منتجات الأسر المنتجة في فن الصناعات التقليدية والشعبية، التي تعكس ثقافة المنطقة، وصناعة القهوة السعودية والأطعمة الشعبية، إلى جانب توفير منافذ لبيع تلك المنتجات ومنح الفرص لاستعراض المشاريع الواعدة في منطقة نجران .

وتشتمل الفعالية على مسارات لتمكين الأسر من الاستفادة من الفرص والموارد التنموية من خلال القطاع غير الربحي وتعزيز فرص الاستثمار بالكوادر البشرية، وإيجاد فرص عمل عبر قنوات تمويلية تناسب المشاريع المتناهية الصغر مما يسهم مباشرة في استقرار ونمو هذا القطاع وجعله بيئة آمنة للعمل .