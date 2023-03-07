بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يقدم دعمه لرواد الأعمال في ملتقى بيبان 23

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يشارك بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى بيبان 23، الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “فرص تصنع الريادة”.

ويشارك البنك ضمن عدد من الجهات التي تتنوع ما بين القطاعات الحكومية والخاصة من الداعمين والمُمكِّنِين لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مُقدماً لهم كامل الدعم الذي يُسهم في بناء وتطوير هذه الشركات لتنمو في سوق العمل، مما يؤدي إلى رفع الكفاءة المالية والإدارية، وكذلك زيادة الوعي للمُقبلين على سوق العمل من رواد الأعمال.

ويقدم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة البرامج التدريبية وورش العمل من خلال ملتقى بيبان، كما يُقدم المشورات عبر جلسات إرشادية يومية يُقدِّمها مجموعة متخصصة من الخبراء الاستشاريين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية.

فيما يطرح الملتقى كل سبل الدعم من خلال أدوار تكاملية من قبل القطاعات الحكومية المشاركة والقطاعات الخاصة؛ بهدف تحقيق تطلُّعات رواد ورائدات الأعمال، حيث تُقدِّم مختلف الجهات المشاركة حلولاً متنوعة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وسيتضمَّن ملتقى بيبان 23، 9 أبواب تأخذ الزائر في رحلة ريادية شاملة؛ وهي: باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب التجارة الإلكترونية، وباب الابتكار، وباب التمويل، وباب السوق، وباب الامتياز التجاري، وباب الشركات الناشئة، وباب التمكين.

يُذكَر أن ملتقى بيبان 23 يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.