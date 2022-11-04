بنك HSBC يعلن عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

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كشف بنك اتش اس بي سي، عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين لحملة (البكالوريوس، الماجستير) بمختلف التخصصات في ( الرياض )، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضح البنك أن مسمى البرنامج هو

– برنامج تطوير الخريجين.

وأفاد بأن الشروط المطلوبة على التقديم هي :

– درجة البكالوريوس أو ماجستير في تخصصات (المالية، الهندسية، إدارة الأعمال).

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– الكفاءة في برامج MS Office على وجه التحديد PowerPoint و Excel.

– يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم من يوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق بالميلادي 2022/11/03م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وللتقديم يرجى زيارة رابط الموقع .