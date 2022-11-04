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بنك HSBC يعلن عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 4 نوفمبر 2022 - 2:46 مساءً

المناطق_الرياض

كشف بنك اتش اس بي سي، عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين لحملة (البكالوريوس، الماجستير) بمختلف التخصصات في ( الرياض )، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضح البنك أن مسمى البرنامج هو
– برنامج تطوير الخريجين.

وأفاد بأن الشروط المطلوبة على التقديم هي :
– درجة البكالوريوس أو ماجستير في تخصصات (المالية، الهندسية، إدارة الأعمال).
– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– الكفاءة في برامج MS Office على وجه التحديد PowerPoint و Excel.
– يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم من يوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق بالميلادي 2022/11/03م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

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وللتقديم يرجى زيارة رابط الموقع .

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 4 نوفمبر 2022 - 2:46 مساءً
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