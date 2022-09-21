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بنوك لبنان تغلق أبوابها إلى أجل غير مسمى

إثر سلسلة من الاقتحامات...

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 21 سبتمبر 2022 - 9:34 مساءً

المناطق_رويترز

قالت جمعية مصارف لبنان في بيان يوم الأربعاء إن البنوك اللبنانية ستظل مغلقة إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى استمرار “المخاطر” المحدقة بالموظفين بعد سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها البنوك الأسبوع الماضي.

وقالت الجمعية في بيان “بنتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية ولأن المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها… فإن المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسريا في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب أي إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل”.

وكانت البنوك تعتزم إعادة فتح أبوابها غدا الخميس بعد إغلاق أعلنت عنه الأسبوع الماضي واستمر ثلاثة أيام، وذلك بعد تعرض سبعة بنوك في المجمل لعمليات اقتحام من قبل مودعين يسعون للحصول على مدخراتهم.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 21 سبتمبر 2022 - 9:34 مساءً
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Waleed

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