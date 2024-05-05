بن غفير: لا لصفقة “غير مسؤولة” مع حماس ونعم لاجتياح رفح

المناطق_متابعات

علّق وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم إرسال وفد إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات مع حركة “حماس”.

وقال بن غفير في منشور على حسابه في “إكس”: “أرحب بقرار رئيس الوزراء عدم إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة”.

وأضاف: “آمل أن يفي نتنياهو بالالتزامات الأخرى التي قطعها لي في اللقاء الذي عقده معي في الأسبوع الماضي: لا لصفقة غير مسؤولة، ونعم لاجتياح رفح”.

وتابع: “رئيس الوزراء يعرف جيدا ما هو ثمن عدم الوفاء بهذه الالتزامات”.

واستؤنفت في القاهرة السبت المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة منذ قرابة سبعة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، على خلفية اتّهامات متبادلة بعرقلة أي اتفاق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن “إسرائيل لن تقدم أي التزام بشأن قضايا الهدنة قبل معرفة مدى مرونة حركة حماس”.

وأضافت الهيئة أن “إسرائيل أكدت أن وفدها لن يتوجه للقاهرة لاستكمال المفاوضات، قبل أن تقدم حماس ردها على مقترح التهدئة”.

وكان مسؤول إسرائيلي قد قال السبت إن حركة حماس “تعرقل إمكان التوصل إلى اتفاق” تهدئة في غزة بإصرارها على وقف الحرب في القطاع.

واعتبر المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن “المعلومات التي تفيد بأن إسرائيل وافقت على وضع حد للحرب، في إطار اتفاق على تبادل للسجناء أو بأن إسرائيل ستسمح للوسطاء بضمان وقف الحرب، غير دقيقة”.