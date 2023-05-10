بهدف تحسين جودة الحياة.. اعتماد خطة تطوير لمنظومة عمل أمانة الرياض

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اعتمدت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء، خطة تطوير منظومة العمل لديها، وربطها بمستهدفات طموحة ترتقي بجودة حياة السكّان.

وتتضمن خطة الأمانة العديد من المبادرات النوعية، أبرزها: المشاركة المجتمعية، وإدارة الكفاءات، والأداء المؤسسي، وتجربة مستفيد متميزة، والخصخصة، والبلديات الذكية، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى التخطيط المكاني، والتنمية العقارية، وإدارة البنية التحتية، وأنسنة المدن، والرقابة، والامتثال، والإصحاح البيئي.

وتحتوي على أهداف متنوعة، أبرزها: التنمية الحضرية، وإيجاد مجتمع حيوي بخدمات محسنة، وإجراءات ذات كفاءة عالية، فضلاً عن التخطيط العمراني بفاعلية، وزيادة مستوى الامتثال، وتحفيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية.

كما تشمل الخطة توفير بنية تحتية متطورة وذكية، والابتكار والتكامل في الخدمات، وتحقيق تجربة مستفيد متميزة، وتحسين المشهد الحضري، وتنمية الإيرادات البلدية، وإطلاق مبادرات ذات قيمة مضافة، ورفع كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي.

وأوضحت أن الخطة ستعزز التنمية الحضرية المستدامة، وستوفر خدمات عالية الجودة، كما تتضمن بناء شراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص والأهالي، مشيرةً إلى أن الخطة ستكفل لها التحول إلى أمانة متطورة تدفع بعجلة التنمية في المنطقة، وذلك من خلال تطوير المقومات والعوامل الممكنة.

وتستهدف الخطة تنمية المنطقة لتصبح مرنة مستدامة، وقادرة على تلبية احتياجات الأجيال كافة، وذلك من خلال العمل كجهة فاعلة ورئيسة تحقق التحول والمستهدفات الطموحة، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية، وجعل المواطنين في جوهر عملية التطوير واتخاذ القرارات.