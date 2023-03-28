“بوابة الدرعية” تطلق فعاليات ثقافية وترفيهية ضمن برنامجها لشهر رمضان

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تنظم بوابة الدرعية مجموعة متنوعة من المبادرات والفعاليات الثقافية والتاريخية، والرياضية، والمجتمعية، والخيرية، ضمن برنامجها لشهر رمضان المبارك، حيث يشهد حي الطريف التاريخي، ومطل البجيري، وحدائق الدرعية، ومساجدها عددًا من الفعاليات احتفاءً بالشهر الفضيل.

ويركز البرنامج الرمضاني على ثقافة الدرعية الأصيلة، ويسلط الضوء على تراثها الفريد بأنواعه كافة.

وتنطلق الفعاليات من حي الطريف التاريخي المسجل ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتشمل تفعيل سوق الموسم الذي يوفر المنتجات الموسمية الطازجة، وعقد ورش العمل الثقافية المتنوعة ومن أبرزها ورشة عمل القهوة أهل الدرعية، التي تتضمن خطوات صنع القهوة من التحميص وحتى التذوق، مع استعراض عادات تقديم القهوة السعودية، ومحاكاة دورها في الإفطار الرمضاني التقليدي وإبراز كرم أهالي الدرعية.

وتشتمل الفعاليات على جولات سياحية مدتها 30 دقيقةً لاستكشاف حي الطريف التاريخي بصحبة المرشد السياحي، تنطلق الجولات باللغتين العربية والإنجليزية كل ساعة، وصمم هذا المسار بشكل خاص لشهر رمضان، حيث يمر بعدد من المعالم التاريخية التي لم تكن متاحة سابقًا للزاور بحي الطريف في فترة ما قبل الإفطار (من الساعة 4 وحتى الساعة 6) ويمكن الحجز عبر الموقع أو عند شراء تذكرة الدخول للدرعية.

وفي فعالية “أنشئ شجرة عائلتك” سيتعرف الزوّار على القصص وروابط القرابة والصلة التي تكونت في هذه المنطقة التاريخية خلال الحقبة الزمنية الماضية. يمكن لكل زائر كتابة وتتبع شجرة عائلته.

وسيعرض في حي الطريف التاريخي مجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة التي دارت أحداثها داخل حُجرات القصور وبين ممرات الدرعية، لنسمع من الأجداد بطولاتهم، وقصصهم، وتفاصيل حياتهم، وذلك في قصر الأمير مشاري بن سعود. كما سيرفع لأول مرة الآذان من جامع الطريف لإقامة صلوات التراويح والتهجد. كما يمكن للزوار تأمّل سماء رمضان وهو أحد الأنشطة المصاحبة، التي تتيح لهم رؤية السماء عبر المناظير المخصصة واستكشافها.

وضمن برامج تعزيز الصحة البدنية خلال شهر رمضان، تقيم بوابة الدرعية واكاثون الدرعية، برنامجًا صحيًا بوادي حنيفة يحقق التفاعل المجتمعي ويشارك فيه زوار الدرعية ضمن نشاط بدني ممتع، كما يتخلل البرنامج الترفيهي بطولات رياضية في الدرعية رصدت لها جوائز قيمة وحوافز للفائزين.

يعكس البجيري الأجواء الرمضانية ويتيح لزوار مطل البجيري حضور عدد من الفعاليات مثل رواية القصص ذات الطابع التاريخي، والشعر والقصائد العربية. كما توفر مطاعم البجيري الفاخرة قوائم لموائد رمضانية متنوعة. كما سيستمر تفعيل سوق الموسم الذي يوفر المنتجات الموسمية الطازجة.

ولرواد الأنشطة والفعاليات الثقافية، ستقام عبر منصات التواصل الاجتماعي، مسابقة (أبنشدك عن) لموسمها الثالث على التوالي، وفيها يستمتع الجمهور بقصص من الدرعية القديمة، ويشارك بالإجابة على لغز كل حلقة من حلقات البرنامج الشيق.

إضافة إلى مبادرة أذان الدرعية، سينشر يوميًا مقطع جديد لطلبة الدرعية وهم يؤدون الأذان وقت دخول صلاة المغرب، وذلك طوال الشهر الكريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببوابة الدرعية.

ويعد شهر رمضان فرصة للمشاركة المجتمعية والخيرية، حيث تقوم بوابة الدرعية بتوفير وجبات إفطار للصائمين، وتوزيع السلال الرمضانية.

وتأتي هذه الفعاليات المبتكرة لتعزيز الدور الاجتماعي لبوابة الدرعية، وإبراز مساعيها لتوفير أجواء روحانية مميزة خلال الشهر الفضيل، فضلًا عن ترسيخ القصص التاريخية والثقافية.