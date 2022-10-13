“بوابة الدرعية” تُوقّع مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني للتعاون في مجال الفنون والثقافة

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وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المشتركة التي تخدم مختلف قطاعات الفنون والثقافة، انطلاقًا من أهمية التنسيق بين الطرفين ولرغبتهما في توسيع مجالات التعاون فيما بينهما بما يخدم ويحقق أهدافهما المشتركة.

وقّع المذكرة كلٌّ من الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني سكوت ماكدونالد، وتشمل مجالات التعاون: تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات عديدة من ضمنها القطاع الثقافي والتدريب والتطوير والبرامج التطوعية والخدمة المجتمعية.

وأكّد جيري إنزيريلو أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون بين الطرفين، لا سيما في تبادل المعلومات والدراسات والبحوث والاستفادة من الخبراء في مجالات الفنون والثقافة، مشيرًا إلى أن من أبرز أوجه التعاون تبادل الخبرات والمعلومات حول كيفية حماية الآثار والمحافظة عليها وتبادل أفضل الممارسات في تعليم وتدريب أبناء المجتمع والإسهام في تطويره، إلى جانب التعاون في البرامج التدريبية والتطويرية المعنية بالفنون والثقافة واللغة الإنجليزية، ومنها برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين في كلٍّ من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

من جانبه نوّه سكوت ماكدونالد عن اعتزازه وسعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، لافتًا النظر إلى أن المجلس الثقافي البريطاني سيعمل في ضوء المذكرة على دعم التواصل مع الجهات المعنية بالفنون والثقافة بهدف تعزيز شؤون الفنون والثقافة في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ومنها تيسير فرص الإعارة في المنظمات الثقافية والمتاحف في المملكة المتحدة، إضافةً إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين فيما يخص المبادرات التطوعية تجاه مجتمع الدرعية، كعقد دورات اللغة الإنجليزية والمخيمات التدريبية الصيفية.