بوابة الميتافيرس تستعرض عالم التقنية وتطوراته ضمن مؤتمر “ليب 23”

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تستعرض بوابة الميتافيرس التي يشارك فيها عدد من الشركات المعنية بمجال التقنية، ضمن أعمال النسخة الثانية من مؤتمر “ليب 23” التقني الدولي الذي انطلق أمس في الرياض تحت عنوان “نحو آفاق جديدة”، ويستمر 4 أيام، المنتجات الرقمية والتقنية المختلفة.

وتستهدف البوابة وبشكل خاص المهتمين بالتقنية والابتكار والإبداع والذكاء الاصطناعي، كما تقدم للزوار معلومات عن عالم الميتافيرس ودوره المحوري في الحياة الرقمية وتثريهم بعدد من التجارب المختلفة لمراحل التطور التقني.

وتستعرض البوابة، طائرات الدرون التي تقوم بعمليات التصوير وبأحجام مختلفة والبرامج المخصصة للتقنيات المتقدمة ونظم البيانات المستخدمة في برامج الربط الرقمي بين الجهات وبعض المؤسسات والأفراد للوصول إلى النتائج في أسرع وقت والحلول التقنية وحلول الأعمال، والبيانات المعنية بالانترنت وسرعة الاتصال مثل الألياف البصرية ومراحل تطورها والاتصال الهوائي، ومعلومات عن الواقع الافتراضي المختص بنظارات الواقع المعزز الي تُستخدم في المستقبل في الكثير من المجالات العلمية.