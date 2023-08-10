بوابة “هاوي” تطلق الحملة الوطنية للتوعية بالهوايات

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أطلقت البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، الحملة الوطنية للتوعية بالهوايات تحت شعار “عندك هواية.. عندك سالفة”؛ بدءاً من اليوم وحتى 24 من شهر أغسطس الجاري؛ سعيًا للوصول – ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة- إلى ما يزيد على 6 آلاف نادي هواة على مستوى المملكة بحلول 2030م.

وبين مدير عام البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” طارق بن عدنان الغرابي أن حملة “عندك هواية .. عندك سالفة” تهدف إلى نشر ثقافة الهوايات لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في المملكة، وزيادة الوعي بالهوايات، مؤكدًا أن رفع الوعي بأهمية ممارستها والفوائد المترتبة على ذلك يسهم في تحسين نمط حياة الفرد والأسرة، من خلال دعم واستحداث خيارات جديدة لمساعدة الأشخاص على معرفة الهوايات المناسبة لهم عبر الموقع الإلكتروني للبوابة بطريقة تفاعلية ومباشرة من خلال اختبار “اكتشف هوايتك” ووفقاً لنتائج هذا الاختبار يحصل المستخدم على كتيّب الهوايات الملائمة لاهتماماته.

وأوضح أن الحملة تعزّز المشاركة في الأنشطة المختلفة، إضافة إلى ابتكار المزيد من الأنماط المعيشية الأخرى الملائمة؛ التي تُسهم في تعزيز جودة الحياة للسكان في المملكة.

وعقدت البوابة لقاءً موسعًا قُبيل إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالهوايات مع شركاء المنظومة، من القطاعين الحكومي والخاص، من أجل توحيد الرؤى والجهود.

يذكر أن بوابة “هاوي” التي تم تأسيسها من قبل 12 جهة حكومية، تعمل على تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة من خلال إنشاء أندية للهواة، وتسجيل العضويات، ورفع طلبات الدعم، وإيضاح اللوائح التي تنظّم القطاع، إضافة إلى حجز المساحات والمرافق، وتمكين إقامة وحضور الدورات التدريبية، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات المحلية.

وأشارت البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” إلى إمكانية زيارة الموقع الرسمي للبوابة: hawi.gov.sa للاطلاع على الخدمات؛ التي تقدمها البوابة أو التسجيل من خلال باقات العضوية المتعددة والانضمام إلى أندية قائمة أو تأسيس أخرى جديدة – وفقًا للاشتراطات، وللاستفسارات الأخرى أو الاقتراحات التواصل عبر حسابات هاوي الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي أو رقم الاتصال الموحد 920003039.