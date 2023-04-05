بوتين: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تشهد أزمة عميقة

المناطق_متابعات
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي يعتمد عليها الأمن والاستقرار العالميان، تمر بأزمة عميقة.
وقال بوتين، خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: “العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، التي يعتمد عليها الأمن والاستقرار العالميان بشكل مباشر، للأسف تشهد أزمة عميقة. وتستند إلى نهج مختلف اختلافا جوهريا في تكوين النظام العالمي الحديث”.
كما تطرق بوتين في حديثه إلى العلاقات مع النرويج التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها وهذا لا يلبي مصالح شعبي البلدين.