بوتين: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تشهد أزمة عميقة

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي يعتمد عليها الأمن والاستقرار العالميان، تمر بأزمة عميقة.