بوتين: الغرب استغل اتفاق الحبوب لإثراء شركاته

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أعلنت روسيا أنها ستواصل العمل بقوة على تنظيم توريد الحبوب والأغذية والأسمدة لأفريقيا، بالرغم من العقوبات المفروضة عليها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا فإن بلاده ستواصل تنظيم توريد الحبوب والأغذية والأسمدة لأفريقيا، موضحا أنه لم يعد هناك جدوى من استمرار صفقة الحبوب التي لا تحقق هدفها الإنساني.

وأضاف الرئيس الروسي عشية منتدى روسيا – إفريقيا، أن الغرب استغل اتفاق الحبوب بلا خجل من أجل إثراء الشركات الأمريكية والأوروبية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في بيان صادر عنها، يوم الجمعة الماضي، أن موسكو تبذل ما بوسعها لطمئنة الدول الأفريقية من تبعات وقف العمل باتفاق الحبوب مع أوكرانيا.

ومن جانبه قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، خلال مؤتمر صحفي: “إن روسيا تتفهم المخاوف التي قد تتكون لدى أصدقائنا الأفارقة، لكني أود القول بأن تلك المخاوف ليست مفهومة فحسب، بل ستؤخذ في الاعتبار بالكامل”.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي في حديثه خلال المؤتمر الصحفي: “أنه هناك اتصالات حتى لا تشعر الدول الأفريقية بأي عواقب سلبية، وستلقى البلدان المحتاجة، في سياق الاتصالات معنا، كل التأكيدات اللازمة فيما يتعلق باحتياجاتها إلى المنتجات الزراعية، وخاصة الحبوب”.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه من المحتمل أن تقوم روسيا بإبرام صفقة حبوب جديدة مع تركيا، بديلا عن اتفاق الحبوب.

وتابع سيرجي فيرشينين: “نحن على استعداد للنظر في الخيارات المختلفة لمواصلة توريد الحبوب إلى السوق العالمية، الحبوب والأسمدة”.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي: “أن موسكو تعمل على اتصالات رفيعة المستوى مع أنقرة، مؤكدا: “بالنسبة للمحادثات والاتصالات على أعلى مستوى، يتم العمل عليها باستمرار”.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي في حديثه: “أنه لا توجد اتصالات بشأن بديل لصفقة الحبوب، لأننا عبرنا بوضوح عن موقفنا، دعونا أولًا نحصل على نتائج ما ناقشناه خلال العام، وتلقينا العديد من الوعود، ومن ثم يمكننا استعادة الجهود المشتركة لتوريد الحبوب إلى السوق العالمية”.

وتابع المسؤول الروسي: “قضايا عبور السفن في البحر الأسود ستناقش خلال اتصالات جديدة محتملة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان”.