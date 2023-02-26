بوتين: “الناتو” مشارك فعلياً في حرب أوكرانيا.. والغرب يسعى لتدمير روسيا

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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بالمشاركة في النزاع في أوكرانيا من خلال إمدادها بالأسلحة.

وقال بوتين في مقابلة أجرتها معه محطة “روسيا 1” التلفزيونية بعد أيام على دخول الحرب على أوكرانيا عامها الثاني، إن دول حلف شمال الأطلسي ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، لافتا إلى أن هذه تعد “مشاركة فعلية” في النزاع.

وأكد أن الدول الغربية لديها هدف واحد هو تدمير الاتحاد السوفيتي السابق والجزء الرئيسي منه روسيا الاتحادية، قائلا إنه في تلك الحالة فقط سيتم قبولهم في عائلة الشعوب المتحضرة المزعومة لكن بصورة منفصلة “كل جزء وحده”.

وجدد بوتين دعوته إلى قيام عالم متعدد الأقطاب وليس الذي ينشأ فقط من أجل مصلحة دولة واحدة هي الولايات المتحدة.