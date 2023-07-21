بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد لم يسفر عن أي نتائج

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يسفر عن أي نتائج، ما ولد شعورا بخيبة الأمل لدى رعاة نظام كييف الغربيين.

وقال بوتين – خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية – “إن قيادة العملية العسكرية الروسية الخاصة تعمل بشكل احترافي وتؤدي مهامها بشكل مستقر، بينما تحترق المعدات الغربية التي أحيانا ما تتفوق عليها الأسلحة السوفيتية.

وأضاف أن قدرات الغرب لا تسمح بتعويض استهلاك كييف للمعدات، لذلك هم بحاجة إلى الوقت والموارد، أما الموارد البشرية لأوكرانيا فهي في سبيلها للاستنزاف، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة تقدر بعشرات الآلاف من أفرادها منذ بدء الهجوم المضاد.

وتابع الرئيس الروسي أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لا يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي، منوها بأن الرأي العام بين المواطنين الأوكرانيين يتغيّر ببطء وتدريجياً، كذلك هو الحال في أوروبا، في حين أن النظام في كييف مستعد لعمل أي شيء لاستمرار بقائه دون أن يهتم بالبشر، وسيتاجرون بأي شيء.

وأكد بوتين أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لا يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي، وهو ما يولد شعورا بالإحباط لدى الغربيين ، لافتا إلى أنه بإمكان الغرب أن يمد كييف بمزيد من الأسلحة الغربية ويلقي بها في أرض المعركة، إلا أن ذلك لن يفعل سوى أن يطيل أمد الصراع، مشددا على أن طموحات قادة أوروبا الشرقية هي ما يضرم مزيدا من نيران الحرب المستعرة.