بوتين: “نحن لا نسمح لأحد بتهديدنا”

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 79 لعيد النصر على النازية، أن روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها.

وقال بوتين، في كلمة له خلال افتتاح العرض العسكري: “روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب صراع عالمي”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابع الرئيس الروسي: “ولكن في الوقت نفسه لن نسمح لأي شخص بتهديدنا”، مضيفا: “قواتنا الاستراتيجية في حالة استعداد قتالي دائم”.

وأشار بوتين إلى أن “الانتقام، والاستهزاء بالتاريخ، والرغبة في تبرير أتباع النازيين الحاليين هي جزء من السياسة العامة للنخب الغربية للتحريض على المزيد والمزيد من الصراعات الإقليمية، والعداء بين الأعراق والأديان لاحتواء المراكز السيادية والمستقلة للتنمية العالمية”.

وذكر بوتين أن الغرب يحاول تشويه ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب.

وأوضح أن الحقيقة تزعج “من يبنون سياستهم الاستعمارية على النفاق والأكاذيب. أن النزعة الانتقامية والسخرية من التاريخ وجهود تبرير من يحاكون النازيين اليوم، هي جزء من السياسة العامة للنخبة الغربية ليشعلوا باستمرار صراعات إقليمية جديدة، وصراعات عرقية أو دينية”.

وكثيرا ما اتهم بوتين أوكرانيا باتباع النازيين خلال العامين الماضيين، فيما تشن القوات الروسية عملية عسكرية ضد البلاد، كما تسميها روسيا.

كما قارن بوتين الدول الأخرى التي تدعم أوكرانيا، بالنازيين . واشتكى بوتين اليوم الخميس، من إزالة النصب التذكارية السوفيتية في كثير من الدول.

وشدد الرئيس الروسي أمام أكثر من تسعة آلاف جندي على قدرة روسيا في الدفاع عن نفسها.

وقال “نحن لا نسمح لأحد بتهديدنا”، مشيدا بالجنود الروس الذي يقاتلون حاليا في أوكرانيا ووصفهم بالأبطال.

وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ 79 لعيد النصر بحضور الرئيس بوتين.