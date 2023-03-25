بوتين: نشرنا في بيلاروس 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس.

وأشار بوتين قناة “روسيا-24” إلى أن المرابض اللازمة لهذه الطائرات، قيد الإنشاء في بيلاروس، وستصبح جاهزة اعتبارا من يوليو المقبل.

وأكد أن نشر هذه الطائرات لا ينتهك الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة ستارت.

وشدد على أن سبب هذه الخطوة إعلان بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب، مشيرا إلى أن بيلاروس طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة.

ولفت إلى أن ذخائر اليورانيوم المنضب التي سيرسلها الغرب إلى كييف لا تعتبر من أسلحة الدمار الشامل، لكنها تترك غبارا مشعا، وبالتالي فهي خطيرة جدا.