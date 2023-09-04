بوتين يبلغ أردوغان استعداده “لإجراء مباحثات” بشأن اتفاقية الحبوب

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أبلغ الرئيس الروسي فلاديمي بوتين نظير التركي رجب طيب أردوغان استعداده “لإجراء مباحثات” بشأن اتفاقية الحبوب.

وأضاف بوتين “منفتحون على الحوار بشأن اتفاق الحبوب مع أوكرانيا”، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل المفاوضات مع تركيا بشأن إنشاء مركز غاز، وفقا للعربية.

ومن جانبه قال أردوغان، إن التبادل التجاري بين روسيا وتركيا وصل إلى 100 مليار دولار.

وقال إنه سيبحث التبادل التجاري مع روسيا بالعملات الوطنية.

كان بوتين وأردوغان قد بدأ مباحثات موسعة في مدينة سوتشي الروسية.

ومن المقرر أن تبدأ المباحثات بشكل موسع وبمشاركة وفدي البلدين، على أن يواصل الرئيسان المباحثات في نطاق أضيق خلال مأدبة الغداء.