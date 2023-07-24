بوتين يحظر “عمليات تغيير الجنس” في روسيا

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين قانونا مثيرا للجدل يحظر “تغيير الجنس”. ولم يعد بإمكان الأشخاص الذين لديهم هوية جنسية مختلفة الخضوع لعملية جراحية أو تناول هرمونات توصف لهم.

وينص القانون على أن الأفراد في روسيا ممن لم تتحدد هوياتهم الجنسية عند الميلاد، لم يعد مسموحا لهم بالخضوع لإجراءات طبية أو أخذ هرمونات، وقوبل القانون، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم بموافقة الرئيس بوتين عليه، بانتقادات من ناشطي حقوق الإنسان الذين يقولون إنه خطوة إلى الوراء بالنسبة للمجتمع الروسي.

وبموجب القانون، سيتم إبطال حالات الزواج من أحد الشركاء ممن قام بتغيير جنسه في الماضي. إضافة إلى ذلك، يشمل القانون حظرا على تبني الأطفال، وأعلن نواب أنهم يريدون حماية التقاليد الثقافية والقيم الأسرية في مواجهة “أيديولوجيات غربية”.