بوتين يرفع الحد الأقصى لسن أفراد قوات الاحتياط 5 سنوات

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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون لزيادة الحد الأقصى للسن بالنسبة لقوات الاحتياط.

وسيزيد القانون الحد الأقصى للسن لكل الرُتب والفئات، بواقع خمس سنوات، وفقا لإعلان منشور على الموقع الرسمي للحكومة الروسية على الانترنت اليوم الاثنين.

وبمقتضى القانون سيتم استدعاء الجنود والبحارة والرقباء من قوات الاحتياط حتى سن الخامسة والخمسين. وسيكون الحد الأقصى للسن بالنسبة للضباط حتى رتبة كابتن هو 60 عاما، بينما سيكون 65 عاما للضباط الأعلى رتبة.

ويتيح القانون تجنيد جنرالات حتى سن السبعين.

يأتي القرار على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت قبل 17 شهرا. وخلال التعبئة الجزئية التي أمر بها بوتين الخريف الماضي، جندت روسيا رسميا 300 ألفا من قوات الاحتياط على الجبهة.