بوتين يعلق مشاركة موسكو في معاهدة “نيو ستارت” لنزع السلاح النووي

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة بلاده، في معاهدة “نيو ستارت” لنزع السلاح النووي، في خطوة قد تقلق الغرب.

ويعود توقيع الاتفاقية الهادفة إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، إلى أبريل/نيسان عام 2010، ووقعها عن الجانب الأمريكي باراك أوباما، ونظيره الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف.

وانتهى العمل بالمعاهدة في فبراير/شباط عام 2021، لكن تم تمديدها لخمس سنوات، باتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا.

وجاء إعلان بوتين عن تعليق المشاركة في معاهدة “نيو ستارت”، أثناء خطاب شديد اللهجة، شن فيه هجوما على الدول الغربية، وحملها مسؤولية استمرار الحرب في أوكرانيا.