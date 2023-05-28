بوتين يهنئ أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية

وبحسب “الأناضول”، فقد حصل أردوغان على 52.01 في المئة مقابل 47.09 في المئة لمنافسه مرشح “تحالف الأمة” المعارض كمال كليجدار أوغلو، وذلك بعد فرز أكثر من 99.48 في المئة من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية.