بوتين يوقع قوانين بضم 4 مناطق أوكرانية للخريطة الروسية

ووفقًا لموقع “سكاي نيوز” فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع، اليوم الأربعاء، قانونا يقضي رسميا بضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا جزئيا.

وقع بوتين على “أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، صدق مجلسا البرلمان الروسي على معاهدات تجعل مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا جزءا من روسيا.