بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 99ر39 نقطة ليبلغ مستوى 10ر6967 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 58ر0 %.

وبلغت كمية الأسهمم المتداولة 9ر137 مليون سهم عبر 11271 صفقة نقدية بقيمة 8ر39 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 61ر35 نقطة ليغلق عند مستوى 57ر5938 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 60ر0 % من خلال تداول 7ر39 مليون سهم نفذت عبر 2962 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 09ر43 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 25ر7576 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 57ر0 % من خلال تداول 14ر98 مليون سهم عبر 8309 صفقات بقيمة 9ر34 مليون دينار.