بورصة المغرب تغلقُ على تباين في التعاملات

المناطق-واس

أَغلقت البورصة المغربية اليوم على تباين في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.02 %، عند 11.781,56 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.05 % ليستقر عند 964,26 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.04 % بمجموع 868,38 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر “سي إس إي موروكو” على ارتفاع بنسبة 0.1 % بمجموع 10.909,42 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 6 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 604 مليارات درهم مغربي.