بورصة قطر تقفل منخفضة

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سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضاً بمقدار 163.94 نقطة، أي ما يعادل 1.32% ليصل إلى 12 ألفاً و287.78 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 153 مليوناً و735 ألفاً و701 سهماً، بقيمة 526 مليوناً و15 ألفاً و828.025 ريالاً، نتيجة تنفيذ 19640 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 679 ملياراً و797 مليوناً و573 ألفاً و23.180 ريالاً، مقارنة بـ 687 ملياراً، و682 مليوناً، و447 ألفاً، و161.300 ريالاً بالجلسة السابقة.