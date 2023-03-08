بوريل: الاتحاد الأوروبي سيدرب أكثر من 11 ألف جندي أوكراني بحلول نهاية مارس

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ذكر مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي ستقوم بتدريب أكثر من 11 ألف جندي أوكراني بنهاية هذا الشهر و30 ألفا بحلول نهاية العام.

وصرح بوريل، يوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي بستوكهولم، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الدول الأعضاء مشيرا: “مهمتنا تكمن في تدريب أكثر من 11 ألف جندي بنهاية مارس، و30 ألفا بنهاية العام، وستقوم بعثة الاتحاد الأوروبي بتدريب أطقم الدبابات التي سيتم تسليمها إلى أوكرانيا عبر الناتو”.

وأشار بوريل: “اقترحت خطة من ثلاث خطوات، تقدر بملياري يورو، هذه إمدادات من المخزونات الحالية، والتي أقترح تخصيص مليار يورو لها من صندوق السلام الأوروبي، والخطوة الثانية هي الشراء المشترك للذخيرة عيار 155 ملم ويجب تخصيص أكثر من مليار يورو من أجلها وإخضاع صناعتنا للأحكام العرفية”.

ووفقا له، فإن 15 شركة أوروبية قادرة حاليا على إنتاج قذائف من عيار 155 ملم يتم تزويد أوكرانيا بها.

وأعرب بوريل، عن أمله في أن تتم الموافقة على مبادرته في الاجتماع المشترك المزمع لوزراء الدفاع والخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم 20 مارس في بروكسل.

وسبق أن أرسلت روسيا، مذكرة احتجاج إلى دول “الناتو”، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.