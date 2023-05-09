بوسكيتس يقرر مغادرة برشلونة

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قرر الإسباني سيرجيو بوسكيتس قائد فريق برشلونة الأول لكرة القدم، مغادرة النادي الكاتالوني بنهاية الموسم الجاري، مع نهاية عقده في صيف 2023، حيث رفض بشكل مؤكد عروض تمديد عقده كافة.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الثلاثاء، أن بوسكيتس أبلغ مسؤولي برشلونة برغبته في الرحيل خلال الصيف المقبل، رافضاً عرض التجديد الرسمي الذي تلقاه في الآونة الأخيرة من جانب النادي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سيرجيو بوسكيتس يفضل إنهاء مسيرته مع برشلونة بالحصول على بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني مطلع 2023 في الرياض، مفضلاً الاكتفاء بهذا القدر من البطولات والإنجازات مع النادي الكتالوني.

وشارك بوسكيتس في 721 مباراة رسمية مع برشلونة في مختلف المسابقات، منذ عام 2008 وحتى 2023، سجل خلالها 18 هدفاً وصنع 45، إضافة إلى حصوله على 31 بطولة مع الفريق، كان آخرها كأس السوبر الإسباني بعد الفوز في النهائي على ريال مدريد بنتيجة 3-1، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.