بوفون يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

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أعلن جيانلويجي بوفون، أسطورة حراسة مرمى كرة القدم الإيطالية، والفائز بكأس العالم عام 2006، انتهاء مسيرته الرياضية، اليوم الأربعاء.

وكتب بوفون /45 عاما/ على مواقع التواصل الاجتماعي في منشور تضمن مقطع فيديو لبعض أهم لحظاته: “هذا كل شيء يا رفاق! لقد أعطيتكم كل شيء. ومنحتوني كل شيء. لقد فعلنا ذلك معا”.

ويعد بوفون أكثر اللاعبين خوضا للقاءات الدولية مع منتخب إيطاليا برصيد 176 مباراة، كما شارك في أكبر عدد من المباريات في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم خلال مسيرة حافلة امتدت إلى 28 عاما.

وأمضى بوفون 17 عاما مع يوفنتوس ما بين عامي 2001 و2018، بعد أن بدأ مسيرته الاحترافية عام 1995 في سن 17 عاما مع فريق بارما.

ودافع بوفون مجددا عن ألوان يوفنتوس عام 2019 بعد عام واحد قضاه مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم عاد مرة أخرى إلى بارما لمدة موسمين أخيرين في دوري الدرجة الثانية بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2024.

من جانبه، كتب نادي بارما على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي “شكرا على كل شيء”.

وذكر يوفنتوس على نفس الشبكة الاجتماعية: “أسطورة يعلق قفازاته اليوم. إن تصدياتك، وابتساماتك، وشخصيتك ستظل في الذاكرة إلى الأبد. شكرا لك، وتهانينا على تلك المسيرة الرائعة”.

كان تتويج منتخب إيطاليا بكأس العالم عام 2006 في ألمانيا أكبر نجاح دولي لبوفون، الذي حصل أيضا على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

واعتلى بوفون منصة التتويج بالدوري الإيطالي عشر مرات كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع يوفنتوس.

وحصل بوفون على لقبه القاري الوحيد مع بارما، حيث توج بكأس الاتحاد الأوروبي (كأس يويفا) عام 1999.

وكتبت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على تويتر: “هناك تاريخ في كرة القدم. هناك أيضا جيجي بوفون. مسيرة خيالية انطلقت وانتهت في مكان واحد”.

وغرد حساب دوري أبطال أوروبا قائلا “شكرا يا جيجي” باللغة الإيطالية.

ولم يتم كشف النقاب بشأن مستقبل بوفون في الوقت الحالي، لكن تقارير أشارت إلى أنه يمكن أن يُعرض عليه العمل مع المنتخب الإيطالي كمدير للفريق، وهو المنصب الذي كان يشغله جيانلوكا فيالي قبل وفاته في بداية العام الحالي، بعد معاناته من مرض السرطان.