بوكيتينو: الأرجنتين الأكثر جاهزية للتتويج بكأس العالم 2022

تحدث ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان السابق ، عن حظوظ منتخب بلاده في التتويج بكأس العالم قطر 2022.

تنظيم قطر لكأس العالم

وقال بوكيتينو، إن قطر تنظم البطولة لأول مرة وهذا الحدث العالمي الكبير يحظى بشغف إعلامي وجماهيري، كما أنها تحتضن 32 منتخب بجماهيرهم، ولديها القدرة على ذلك من خلال التجهيزات التي نشاهدها.

ووفقا لصحيفة”cronista” الأرجنتينة، فإن بوكتيتينو، سلط الضوء على أهمية تواجد ليو ميسي على رأس قائم المنتخب الأرجنتيني المشاركة بمونديال قطر، مشددًا على أهمية مساعدة اللاعبين له، ومنوها أنه في حال مساعدة ميسي سنحقق اللقب.

ميسي الأفضل

وأضاف: ‘ ميسي الأفضل في العالم، ويجب أن يكون هناك تناغم معه من جميع اللاعبين، والجهاز الفني من أجل خلق طاقة إيجابية ومساعدة المنتخب على تحقيق الفوز.

منتخبات تنافس على اللقب

وأكد مدرب باريس سان جيرمان السابق، أن هناك منافسة شرسة من قبل ” البرازيل وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا ‘، حيث هذه المنتخبات تشارك من الظفر بالبطولة الأهم عالميا.

الأرجنتين تنافس على كأس العالم

ورشح بوكيتينو، المنتخب الأرجنتيني للفوز باللقب كأس العالم، خاصة بعد التتويج بلقب كأس كوبا أمريكا في النسخة الأخيرة من البطولة، مؤكدًا أن منتخب بلاده الأكثر جاهزية لهذه النسخة من بطولة كأس العالم.

ويفتتح المنتخب الأرجنتيني مبارياته بدور المجموعات إمام المنتخب السعودي في الـ21 من نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

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